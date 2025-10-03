Osbourne-Doku: Kein gewöhnlicher Mann

Von: apa

Dokumentarfilme behaupten gerne, die “ungeschönten Wahrheiten” diverser Berühmtheiten aus dem Schatten und ans Licht zu bringen. Aber Ozzy Osbourne hat nie etwas beschönigt. Der am 22. Juli mit 76 Jahren verstorbene “Fürst der Finsternis” war der Schatten selbst. “No Escape From Now” ist nicht die erste Doku über den Musiker – sein eigener Sohn hat bereits 2011 “God Bless Ozzy Osbourne” produziert -, aber es ist die letzte, an der er mitgewirkt hat.

Auch beim großen Konzert mit Black Sabbath am 5. Juli im Villa Park in Birmingham liefen die Kameras unter der Regie von Tania Alexander für die Doku – die nie als posthumer Film gedacht war – mit. Mit Schilderungen seiner zahlreichen Operationen, seiner sich verschlimmernden Gesundheitsprobleme und der fortschreitenden Parkinsonkrankheit, zeigt sich der Brite bereits im Trailer zutiefst verletzlich. Der Film enthält auch Interviews mit Ozzys Frau Sharon und seinen Kindern. Abrufbar ab Dienstag.

(S E R V I C E – www.youtube.com/watch?v=RLxm-o1zJcY)