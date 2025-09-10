Prinz Harry zu erstem Treffen seit 2024 bei König Charles

Von: APA/AFP

Von vielen Fans der britischen Monarchie wurde es herbeigesehnt, nun ist es offenbar wirklich zum ersten Treffen zwischen König Charles III. und Prinz Harry seit eineinhalb Jahren gekommen. Der jüngere Sohn des Monarchen wurde laut britischen Medien am Mittwoch gesichtet, als er vor der Londoner Residenz seines Vaters vorfuhr. Kurz zuvor war Charles III. in Clarence House eingetroffen.

Der 76-jährige König und Prinz Harry hatten sich zuletzt im Februar 2024 gesehen. Ihr Verhältnis gilt als zerrüttet. Der in den USA lebende Harry hält sich seit Anfang der Woche in London auf, offizieller Grund für den Besuch ist seine Teilnahme an einer Veranstaltung einer Hilfsorganisation für schwerkranke Kinder. Am Montag hatte Harry dabei auch das Grab seiner Großmutter Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor besucht – es war ihr dritter Todestag.

Harry und seine Frau Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen, sie leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Meghans Heimat Kalifornien. Der 40-Jährige hatte zuletzt über seinen Vater gesagt, dieser spreche nicht mehr mit ihm. Auch das Verhältnis zu seinem älteren Bruder, Kronprinz William, gilt als zerrüttet. Im Mai äußerte Harry in einem BBC-Interview allerdings die Hoffnung, sich mit der Königsfamilie zu versöhnen.