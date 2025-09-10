Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinz Harry zu erstem Treffen seit 2024 bei König Charles
Verhältnis mit Vater zerrüttet

Prinz Harry zu erstem Treffen seit 2024 bei König Charles

Mittwoch, 10. September 2025 | 19:41 Uhr
Verhältnis mit Vater zerrüttet
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Von vielen Fans der britischen Monarchie wurde es herbeigesehnt, nun ist es offenbar wirklich zum ersten Treffen zwischen König Charles III. und Prinz Harry seit eineinhalb Jahren gekommen. Der jüngere Sohn des Monarchen wurde laut britischen Medien am Mittwoch gesichtet, als er vor der Londoner Residenz seines Vaters vorfuhr. Kurz zuvor war Charles III. in Clarence House eingetroffen.

Der 76-jährige König und Prinz Harry hatten sich zuletzt im Februar 2024 gesehen. Ihr Verhältnis gilt als zerrüttet. Der in den USA lebende Harry hält sich seit Anfang der Woche in London auf, offizieller Grund für den Besuch ist seine Teilnahme an einer Veranstaltung einer Hilfsorganisation für schwerkranke Kinder. Am Montag hatte Harry dabei auch das Grab seiner Großmutter Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor besucht – es war ihr dritter Todestag.

Harry und seine Frau Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen, sie leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Meghans Heimat Kalifornien. Der 40-Jährige hatte zuletzt über seinen Vater gesagt, dieser spreche nicht mehr mit ihm. Auch das Verhältnis zu seinem älteren Bruder, Kronprinz William, gilt als zerrüttet. Im Mai äußerte Harry in einem BBC-Interview allerdings die Hoffnung, sich mit der Königsfamilie zu versöhnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
62
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
55
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Kommentare
51
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
48
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
28
Panini statt Mittagessen in der Schule
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 