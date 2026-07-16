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Prinz William gilt als großer Fußballfan

Prinz William ist trotz Englands WM-Aus stolz auf Mannschaft

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 09:12 Uhr
Prinz William gilt als großer Fußballfan
APA/APA/AFP/OZAN KOSE
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Von: APA/dpa

Der britische Thronfolger Prinz William hat sich nach der 1:2-Niederlage Englands im WM-Halbfinale gegen Argentinien mit aufmunternden Sätzen an die Fußball-Nationalmannschaft gewandt. “Extrem enttäuscht. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch”, schrieb der 44-Jährige auf der Plattform X. William ist seit 2006 auch Präsident des englischen Fußballverbandes.

Der bekennende Fußball-Fan bedankte sich bei allen Beteiligten “auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier”. “Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, hat uns alle inspiriert”, schrieb William. Die Engländer waren durch Anthony Gordon (55.) in Führung gegangen. Die Argentinier schafften durch Tore von Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (92.) die Wende.

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