ProSieben-Show mit Politikerkindern Laschet und Söder

Von: APA/dpa

In einer neuen ProSieben-Show treten die Kinder von Markus Söder und Armin Laschet gegeneinander an. In “Deutschlands dümmster Promi”, moderiert von Christian Düren und Amira Aly, sind unter anderem Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten (CSU), und Joe Laschet, Sohn des früheren CDU-Kanzlerkandidaten, mit dabei.

“Wir haben wieder ein Duell Laschet gegen Söder – aber diesmal nicht zwischen den beiden selbst, sondern ihre Kinder machen bei uns mit”, sagte Düren bei einer Senderveranstaltung in Hamburg. Das Konzept: Das Quiz ist umgedreht – wer am meisten weiß, fliegt sofort raus. Die Aufgaben beinhalten ganz unterschiedliche Kategorien – von Logik bis Buchstabieren.

Geplant ist die Ausstrahlung ab Herbst, immer montags. Zum Cast gehören außerdem der “Sat.1:newstime”-Moderator Marc Bator, Reality-TV-Teilnehmer Calvin Kleinen, Alessia Herren sowie Ex-Fußballprofi Mario Basler, Porno-Star Dolly Buster und Moderatorin Gülcan Kamps.