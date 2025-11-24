Reggae-Legende Jimmy Cliff ist tot

Von: APA/Reuters

Der legendäre jamaikanische Sänger Jimmy Cliff, der zusammen mit Bob Marley über sechs Jahrzehnte hinweg Reggae, Ska und Rocksteady populär machte, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies gab seine Frau Latifa Chambers am Montag auf Facebook bekannt.

Geboren wurde James Chambers am 30. Juli 1944 während eines Hurrikans in St. James Parish im Nordwesten Jamaikas. Bekannt war er unter anderem für die Singles “You Can Get It If You Really Want It” und “Many Rivers To Cross” sowie für seine Coverversionen von Johnny Nashs “I Can See Clearly Now”, das auf dem Soundtrack des Films “Cool Runnings” von 1993 erschien, und Cat Stevens’ “Wild World”. Cliff veröffentliche über 30 Alben und trat weltweit auf, unter anderem in Paris, Brasilien und auf der Weltausstellung 1964 in New York. Später wandte sich Cliff der Schauspielerei zu und spielte 1972 in dem Filmklassiker “The Harder They Come” von Perry Henzell mit, der Reggae einem internationalen Publikum näherbrachte.