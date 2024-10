Rihanna stand Asap Rocky bei erster Begegnung bei

Von: APA/dpa

Rapper Asap Rocky spricht von seiner ersten Begegnung mit seiner heutigen Partnerin, Pop-Superstar Rihanna, in einer ziemlich unangenehmen Situation. “Ich wurde aus diesem Nachtclub rausgeschmissen”, erzählte der 36-jährige Musiker (“Fashion Killa”) der Modezeitschrift “W Magazine”. Die Türsteher hätten ihm und zwei Freunden damals den Zugang verweigert, sagte er. “Zu der Zeit fing ich gerade an, also kannte mich niemand.”

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, geriet eigenen Worten zufolge damals mit den Türstehern aneinander, als Rihanna rauskam. “Wir haben uns einfach in die Augen gesehen”, so Asap Rocky. “Sie kannte uns nicht einmal, aber sie sagte: ‘Yo! Warum lasst ihr ihn nicht rein? Was ist los mit euch?! Lasst den Mann rein!'”

Später, im September 2012, traten der Rapper und Rihanna gemeinsam bei den MTV Video Music Awards auf, 2013 begleitete er sie bei ihrer Welttournee. Zum Paar wurden die beiden jedoch erst vor wenigen Jahren. Ihr erster gemeinsamer Sohn RZA kam 2022 zur Welt, dessen Brüderchen Riot folgte 2023.