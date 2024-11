Robbie Williams kommt im Juli 2025 ins Happel-Stadion

Für Robbie heißt es 2025 wieder "Let Me Entertain You"

Von: apa

Robbie Williams spielt im Sommer 2025 ein Großkonzert in Österreich. Am 12. Juli wird der Popstar, dessen Biopic “Better Man – Die Robbie Williams Story” mit einem Affen als Hauptdarsteller ab 2. Jänner in den heimischen Kinos anläuft, im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten. Der Kartenverkauf auf Oeticket startet laut “Krone” am Freitag, 11 Uhr. Das Ex-Take-That-Mitglied war im Vorjahr hierzulande zwei Mal in der Wiener Stadthalle und beim Schladminger Skiopening zu sehen.