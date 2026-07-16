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Sandra HÃ¼ller kÃ¶nnte einen "Critics Choice Super Award" ergattern

Sandra HÃ¼ller rittert um “Critics Choice Super Award”

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 09:21 Uhr
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APA/APA/dpa/Felix HÃ¶rhager
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Von: APA/dpa

Superhelden, Sci-Fi, Horror und Action geben bei der Vergabe der “Critics Choice Super Awards” den Ton an. In diesem Jahr ist auch Sandra Hüller (48) im Rennen um den Preis. Die deutsche Schauspielerin wurde jetzt für ihre Rolle in dem Sci-Fi-Abenteuer “Der Astronaut – Project Hail Mary” nominiert. In der Sparte “Beste Schauspielerin in einem Science-Fiction/Fantasy Film” treten neben Hüller unter anderem Emily Blunt (“Disclosure Day”) und Emma Stone (“Bugonia”) an.

Auch Hüllers Co-Star Ryan Gosling (45) hat Chancen auf einen Preis. In dem Film unter der Regie von Phil Lord und Chris Miller spielt Gosling einen Lehrer für Naturwissenschaften, der zur Rettung der Menschheit auf eine Weltraummission geschickt wird. Hüller (“Anatomie eines Falls”) verkörpert eine Wissenschafterin, die das Projekt leitet.

“Superman” liegt in Führung

“Der Astronaut – Project Hail Mary” holte insgesamt vier Nominierungen und liegt damit gleichauf mit den Anwärtern “Masters of the Universe”, “The Fantastic Four: First Steps”, “Weapons” und dem Horror-Hit “Obsession”. Mit sechs Nominierungen führt der Superhelden-Streifen “Superman” die Liste an, darunter als “Best Superhero Movie” und für Darsteller wie David Corenswet, Nicholas Hoult und Rachel Brosnahan.

In den Fernsehsparten liegt die Serie “The Boys” von Prime Video mit fünf Gewinnchancen vorn, darunter als beste Superhelden-Serie. Die Gewinner in über 25 Film- und TV-Sparten sollen am 6. August per Mitteilung bekanntgegeben werden. Hinter den Preisen steht der renommierte Kritikerverband Critics Choice Association (CCA), der die “Critics Choice Super Awards” in diesem Jahr zum sechsten Mal vergibt.

Die CCA gilt mit mehr als 500 Mitgliedern als der größte Kritikerverband für Film und Fernsehen in den USA und Kanada. Im kommenden Jänner verleiht der Verband zum 32. Mal seinen Hauptpreis, die “Critics Choice Awards” für Film und Fernsehen.

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