Schauspielerin Émilie Dequenne 43-jährig gestorben

Von: APA/dpa

Die belgische Schauspielerin Émilie Dequenne ist tot. Sie starb am Sonntag im französischen Villejuif im Alter von 43 Jahren, wie ihre Agentin auf Anfrage bestätigte. Die Schauspielerin (“Rosetta”) litt an einer seltenen Krebserkrankung an der Nebenniere. Bekannt wurde Dequenne etwa durch Filme wie “Rosetta” oder “Pakt der Wölfe”. Für ersteren erhielt sie bereits im Alter von 17 Jahren den Preis für die beste Hauptdarstellerin beim Filmfestival in Cannes.

Auch danach wurde sie noch mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem César, dem nationalen Filmpreis Frankreichs, als beste Nebendarstellerin. Vergangenes Jahr sah es zunächst gut aus, doch im Dezember gab die Belgierin bekannt, dass nur ein Teil des Krebses auf die Behandlung anschlage. Ein anderer Teil schreite weiter voran. “Tief in mir weiß ich genau, dass ich nicht so lange leben werde wie geplant”, sagte sie im Sender TF1. Die Schauspielerin hinterlässt eine erwachsene Tochter und ihren Ehemann Michel Ferracci.