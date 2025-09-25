Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schauspielerin Janin Ullmann “happy als Single”
++ ARCHIVBILD ++ 43-Jährige ist "nicht auf der Suche" nach Beziehung

Schauspielerin Janin Ullmann “happy als Single”

Donnerstag, 25. September 2025 | 10:18 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ 43-Jährige ist \
APA/APA/dpa/Thomas Banneyer
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die deutsche Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann hat nach eigenen Angaben kein größeres Interesse an einer Beziehung. “Ich bin nicht auf der Suche und happy als Single”, sagte die 43-Jährige der “Bild”. Dem Interview zufolge bekommt Ullmann manchmal von anderen gesagt, dass die große Liebe schon irgendwo auf sie “warte”. Diese Leute verstehen aber den Punkt nicht, wie sie sagte: “Ich bin glücklich mit mir und brauche niemanden, um mich komplett zu fühlen.”

Einen Partner wolle sie nur, wenn dieser “alles noch schöner macht, als es für mich aktuell sowieso schon ist”, erläuterte die Moderatorin. “Dann ist er auch herzlich willkommen.” Ullmann wurde Anfang der 2000er-Jahre als Moderatorin des Musiksenders Viva bekannt und übernahm mehrere Rollen als Schauspielerin im Fernsehen, etwa in der ProSieben-Telenovela “Lotta in Love”. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sie die Moderation der kommenden Staffel der RTL+-Realityshow “Temptation Island” übernimmt.

Vor ihrer Hochzeit mit dem Schauspieler Kostja Ullmann hieß die gebürtige Erfurterin Janin Reinhardt. Ende 2018 gab das Paar seine Trennung bekannt.

