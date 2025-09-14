Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schlagersänger Andreas Martin gestorben
Beerdigung Anfang Oktober

Schlagersänger Andreas Martin gestorben

Sonntag, 14. September 2025 | 08:50 Uhr


Von: APA/dpa

Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Der 72-Jährige starb am frühen Samstagmorgen im nordrhein-westfälischen Neunkirchen, wie sein Manager Joseph Thomann der dpa bestätigte.Die Beerdigung solle Anfang Oktober im engsten Kreis stattfinden. Andreas Martin feierte in den 1980er- und 90er-Jahren mit Liedern wie “Deine Flügel fangen Feuer” und “Amore Mio” Erfolge.

Besonders durch Auftritte in der ZDF-“Hitparade” wurde der als Andreas Martin Krause gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler wie Wolfgang Petry oder Engelbert.

In den letzten Jahren hatte sich der Sänger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2023 erschien sein letztes Album “Hier in dem Moment”.

