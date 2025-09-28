Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Selena Gomez hat geheiratet – Das Netz jubelt
Ein Foto aus der Bilderserie auf Instagram

Selena Gomez hat geheiratet – Das Netz jubelt

Sonntag, 28. September 2025 | 06:29 Uhr
Ein Foto aus der Bilderserie auf Instagram
APA/APA/Screenshot Instagram/Pino
Von: APA/dpa

Die US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) und der Musikproduzent Benny Blanco (37) haben geheiratet. Der Disney-Star (“Only Murders in the Building”) postete auf Instagram eine Reihe Fotos und Videos der Hochzeit, die Medienberichten zufolge im US-Staat Kalifornien stattgefunden hat. Dazu schrieb sie nur, umrahmt von zwei Herz-Emojis: “9.27.25” – das Datum der Hochzeit. Ihr Mann Blanco kommentierte: “My wife in real life.” (Meine Frau im echten Leben.)

Die Fotos zeigen das glückliche Paar in einem Garten mit weißer Villa, wie es sich umarmt, küsst und Händchen hält. Präsentiert wird auch Gomez’ weißer Hochzeitsstrauß – die Blumen sehen wie Maiglöckchen aus. Auf einem anderen Foto zeigt sie ihre funkelnden Ringe. Sie trägt ein weißes, schulterfreies Satinkleid, er einen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Fliege. Die Schauspielerin Amy Schumer schrieb dazu: “Atemberaubend.”

Taylor Swift wollte Blumenmädchen sein

Gäste sind auf den Fotos nicht zu sehen. Offiziell war auch über die Gästeliste nichts bekannt. Allerdings hatte Gomez’ Freundin, die Popsängerin Taylor Swift, bereits kurz nach der Verlobung von Gomez und Blanco vor knapp einem Jahr mitgeteilt: “Ja, ich werde das Blumenmädchen sein.” Auch der britische Superstar Ed Sheeran hatte verraten, eine Hochzeitseinladung erhalten zu haben.

Rund drei Stunden nach der Veröffentlichung auf Instagram hatte der Beitrag von Gomez schon knapp acht Millionen Likes. Gomez hat 417 Millionen Follower.

Das Paar hatte bereits vor knapp einem Jahr – ebenfalls auf Instagram – seine Verlobung bekanntgegeben und Fotos dazu gepostet, auf denen sie mit einem Diamanten am Ringfinger zu sehen ist. Dazu schrieb sie: “Für immer beginnt jetzt”.

