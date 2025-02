Shakira tritt nach kurzem Krankenhausaufenthalt wieder auf

Von: APA/AFP

Latino-Popsängerin Shakira kann nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wegen starker Bauchschmerzen wieder auftreten. Die 48-Jährige verkündete am Montag im Onlinedienst Instagram mit Blick auf ein geplantes Konzert in der peruanischen Hauptstadt Lima: “Shakira um 20.15 Uhr” und “Einlass um 16 Uhr”. Zu ihrem Gesundheitszustand machte sie keine Angaben. Zuvor hatte die peruanische Presse berichtet, die kolumbianische Sängerin habe das Krankenhaus verlassen.

Ein für Sonntagabend geplantes Konzert in Lima hatte Shakira abgesagt. “Gestern Abend musste ich wegen Bauchschmerzen in die Notaufnahme”, schrieb sie am Sonntag (Ortszeit) bei Instagram. Sie danke allen Fans “für eure liebevollen Botschaften”, die ihr “so viel Kraft” geben würden. “Ich liebe euch von ganzem Herzen.” Die Ärzte hatten ihr demnach mitgeteilt, dass sie nicht in der Verfassung sei aufzutreten.

Sie hoffe aber, bald wiederhergestellt zu sein, “um die Show bieten zu können, die ich für euch alle vorbereitet habe”, hatte sie betont. Die Konzerte am Sonntag und am Montag in Lima waren seit Wochen ausverkauft.

Am 11. Februar hatte die Sängerin im brasilianischen Rio de Janeiro den Auftakt zu ihrer neuen Tournee gegeben, der ersten seit sieben Jahren. Bis Ende Juni sind rund 50 Konzerte in Lateinamerika, den USA und Kanada geplant.