Song-Contest-Organisatoren in Basel hoffen auf Céline Dion

Von: APA/dpa

Die Organisatoren des Eurovision Song Contests (ESC) hoffen auf einen Auftritt von Céline Dion als Star-Gast beim ESC-Finale im Mai in Basel. Es gebe entsprechende Kontakte, bestätigte ein Sprecher des Veranstalters. Allerdings hänge alles aufgrund ihrer schweren Krankheit in der Schwebe, hieß es. Ein Auftritt des 56-jährigen kanadischen Top-Stars werde sich erst kurzfristig entscheiden.

Die Sängerin leidet seit mehreren Jahren an der schweren neurologischen Krankheit Stiff-Person-Syndrom mit Muskelkrämpfen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sang sie zum ersten Mal seit 2019 wieder öffentlich während der Eröffnungsfeier. Im November 2024 trat sie bei einer Show in Saudi-Arabien auf. Dion war 1988 in Dublin für die Schweiz ins Rennen gegangen. Mit dem Song “Ne Partez Pas Sans Moi” gewann sie den Wettbewerb mit einem Punkt Vorsprung.