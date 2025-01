Starchoreografin Dada Masilo im Alter von 39 Jahren gestorben

Von: apa

Die südafrikanische Choreografin Dada Masilo ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Sie starb bereits am 29. Dezember, wie mehrere Medien berichteten. Die kraftvolle Tänzerin war mehrfach beim ImPulsTanz-Festival zu Gast, zuletzt 2024 mit “Hamlet”. Sie hinterlasse “eine große Lücke in der Tanzwelt”, zeigte sich das Festival in einem Nachruf bestürzt.

Masilo wurde am 21. Februar 1985 geboren. Ihre Tanzkarriere startete sie im Alter von elf Jahren, wobei sie u.a. in der Brüsseler Akademie von Anne Teresa de Keersmaeker Erfahrung sammelte. Internationale Bekanntheit erarbeitete sie sich mit ihrer “Dance Facotry” durch Interpretationen von Klassikern wie “Romeo und Julia”, “Schwanensee” oder auch “Carmen”. Bei “Hamlet” sorgte sie zuletzt als zwischen den Toten tanzende Ophelia für einen Gänsehautmoment und wurde vom Wiener Premierenpublikum begeistert gefeiert.