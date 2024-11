“The Rock”: Weihnachten früher oft ohne Vater gefeiert

Vater von "The Rock" war zu Weihnachten oft unterwegs

Von: APA/dpa

“Captain America”-Star Chris Evans und Dwayne “The Rock” Johnson haben ihre liebsten Weihnachtstraditionen verraten. Für Johnson (52) zählt zu Weihnachten vor allem die Familie, wie der Hollywood-Schauspieler in Berlin sagte. “Ich weiß, dass das sehr simpel ist, aber als ich aufgewachsen bin, war mein Vater oft unterwegs und zu Weihnachten nicht immer zu Hause.”

Johnsons Vater war der Ex-Profi-Wrestler Rocky Johnson, der 2020 starb. Im Filmgeschäft müsse man manchmal auch über die Feiertage arbeiten, sagte der Action-Star (“Fast & Furious”). “Also ist es für mich das Wichtigste, die ganze Familie zusammenzuhaben.”

Evans (43) sagte, am Heiligen Abend habe er früher mit seinen drei Geschwistern entschieden, in wessen Zimmer sie schlafen wollten. “Wir haben dann bei jemandem im Zimmer übernachtet und den alten Fernseher mit dem Videorekorder benutzt.” Das Lustige sei gewesen, sich einen Weihnachtsfilm herauszusuchen, um ihn gemeinsam zu schauen. Sie hätten auch immer Briefe an den Weihnachtsmann geschrieben, sagte der Hollywood-Schauspieler.

Johnson und Evans sind ab Donnerstag (7. November) in der neuen Action-Komödie “Red One – Alarmstufe Weihnachten” zu sehen. In dem rund zweistündigen Film müssen sich der Sicherheitschef des Nordpols (Johnson) und ein Kopfgeldjäger (Evans) auf die Suche nach dem entführten Weihnachtsmann machen.

“Red One” schaffe es, das Herz und die Menschlichkeit, die man während der Feiertage empfinden sollte, anzusprechen, sagte Evans. Es gehe darum, sich an Prioritäten zu erinnern. Die Regie hat Jake Kasdan (“Jumanji”) geführt.