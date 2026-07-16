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Bildschirm statt Buch: Sebastian Fitzek als "GZSZ"-Gaststar

Thrillerautor Sebastian Fitzek spielt in “GZSZ” sich selbst

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 08:59 Uhr
Bildschirm statt Buch: Sebastian Fitzek als \
APA/APA/dpa/Britta Pedersen
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Von: APA/dpa

Der deutsche Bestsellerautor Sebastian Fitzek geht neue Wege – zumindest für kurze Zeit: Der Berliner ist in zwei Folgen des RTL-Soap-Formats “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” zu sehen und spielt dabei sich selbst. Die Episoden mit Fitzek sind am 23. und 24. Juli bei RTL zu sehen und bereits eine Woche zuvor – also ab sofort – bei RTL+ abrufbar. Schauplatz des Geschehens ist eine mysteriöse Lesung seines aktuellen Psychothrillers “Der Nachbar”, wie der Privatsender mitteilte.

“Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Text lernen müssen. Normalerweise ist das auf meinen Lesungen ja ganz anders: Da habe ich mein Buch in der Hand oder erzähle Geschichten aus meinem Leben, die kenne ich natürlich”, so Fitzek. Der Schriftsteller trifft in seiner Rolle auf Schauspieler Wolfgang Bahro, seit Jahrzehnten in der Serie als Bösewicht Jo Gerner bekannt. “Wenn man dann weiß, was Gerner in der Serie schon alles durchgezogen hat, zittert man vor der Kamera zumindest insgeheim schon ein bisschen.”

Er habe irgendwann einmal in einem Interview gesagt, dass auf Auftritt bei “GZSZ” ein “absoluter Traum von mir wäre”, wird Fitzek in der RTL-Aussendung zitiert. “Anlässlich meines 20-jährigen Autorenjubiläums erfülle ich mir gerade gerne selbst ein paar Wünsche.”

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