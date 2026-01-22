Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Trump-Sohn verhinderte Gewalttat
"Wissen Sie, sie wird geschlagen"

Trump-Sohn verhinderte Gewalttat

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 15:25 Uhr
Barron Trump kann kein normales Leben führen
Von: APA/dpa
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Mit einem nächtlichen Anruf bei der englischen Polizei soll der Sohn von US-Präsident Donald Trump, Barron Trump, mutmaßlich eine Gewalttat verhindert haben. Das geht aus einer Verhandlung gegen einen 22 Jahre alten Angeklagten in Großbritannien hervor, dem Körperverletzung und Vergewaltigung vorgeworfen werden. Das Opfer ist demnach gut mit Barron Trump bekannt.

In der fraglichen Nacht soll Barron Trump (19) mit dem Opfer ein Videotelefonat geführt und dabei einen Mann, mutmaßlich den Angeklagten, mit im Raum gesehen haben. Der jüngste Sohn des US-Präsidenten (79) rief einer Aufzeichnung zufolge dann bei der Londoner Polizei an und alarmierte die Beamten.

“Ich rufe aus den USA an, ich habe gerade einen Anruf von einem Mädchen erhalten, wissen Sie, sie wird geschlagen”, sagte Trump laut der Mitschrift, über die die Nachrichtenagentur PA berichtete. “Es ist wirklich ein Notfall.” Kennengelernt haben sollen sich das Opfer und Barron Trump über die sozialen Medien. Der Angeklagte bestreitet sämtliche Vorwürfe.

