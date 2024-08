US-Rapperin Megan Thee Stallion moderiert MTV Video Music Awards

Von: APA/dpa

US-Rapperin Megan Thee Stallion (29, “Hiss”, “Body”) wird erstmals als Gastgeberin bei einer Preisgala auf der Bühne stehen. Die Sängerin soll am 11. September durch die Verleihung der MTV Video Music Awards (VMA’s) führen. Das ließ sie ihre “Hotties”, so nennen sich die Fans der Rapperin, am Donnerstag (Ortszeit) in Social-Media-Posts wissen.

Diese Preisverleihung mit Thee Stallion als Gastgeberin werde die “Hottest Ever” (Heißeste überhaupt) sein, warben die Veranstalter auf der Plattform X. In den vergangenen beiden Jahren moderierte Rapperin Nicki Minaj die Show.

Die Rapperin erinnerte an die Show im Jahr 2019, als sie erstmals bei den MTV Video Music Awards dabei war und ihre erste VMA-Trophäe gewann. In diesem Jahr geht sie mit fünf Nominierungen ins Rennen, darunter mit ihrem Song “Boa” in den Sparten bestes Hip-Hop-Video, beste Regie und Spezialeffekte und für ihre Zusammenarbeit (Best Collaboration) mit GloRilla an dem Song “Wanna Be”.

Pop-Superstar Taylor Swift geht in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit zehn Nominierungen, darunter in den Sparten Video, Künstler und Song des Jahres, führt die 34-Jährige die Kandidatenliste an, gefolgt von dem neunfach nominierten Sänger Post Malone, der mit Swift an dem Hit-Song und Video “Fortnight” zusammenarbeitete. Ariana Grande (“We Can’t Be Friends”), Sabrina Carpenter (“Espresso”) und Eminem (“Houdini”) haben je sechs Gewinnchancen.

Die Trophäen-Show am 11. September findet im US-Bundesstaat New York statt. Vorab wurden schon Live-Auftritte von Katy Perry, Camila Cabello, Sabrina Carpenter oder GloRilla angekündigt.

Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.