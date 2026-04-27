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38-Jährige: "Hoffentlich langweilen sie sich nicht"

US-Sängerin Hilary Duff tourt mit ihren vier Kindern

Montag, 27. April 2026 | 08:16 Uhr
38-Jährige: \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOHN SCIULLI
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Von: APA/dpa

Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff (“Im Dutzend billiger”, “Lizzie McGuire”) geht auf Konzertreise durch die USA – und nimmt dabei ihre Familie mit. “All die Städte haben so viel zu bieten und ich glaube, es gibt keinen anderen Zeitpunkt, an dem meine Kinder die USA so erleben könnten. Also betrachten wir das als einen großen, langen Roadtrip”, sagte die 38-Jährige gegenüber dem “People”-Magazin. “Hoffentlich langweilen sie sich nicht, jeden Tag meine Show zu sehen.”

Duff hat vier Kinder: Drei Töchter im Alter von sieben, fünf und fast zwei Jahren mit ihrem Ehemann Matthew Koma und einen 14 Jahre alten Sohn aus erster Ehe mit dem Hockey-Profi Mike Comrie. Ihre Töchter werden Duff zufolge wahrscheinlich die meiste Zeit mit auf Tour sein. Aber ihr Sohn? “Er ist ein Teenager, also wird er mir nicht vier Wochen seines Sommers schenken. Aber er wird ab und zu vorbeischauen.”

Für die Planung habe sie Stunden mit ihrer Assistenz auf den Tourplan geschaut. “Das war eine Menge Logistik, die einem ganz schön den Kopf zerbrechen kann, aber es wird ein Abenteuer.” Duffs erstes Album seit elf Jahren “luck… or something” erschien im Februar. Sie tourt ab Sommer nicht nur durch die USA, sondern plant auch Auftritte unter anderem in Kanada, Irland und Australien.

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