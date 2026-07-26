Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Vaterfreuden für Ex-“Bachelor” Andrej Mangold
Andrej Mangold und Annika Jung sind jetzt zu dritt

Vaterfreuden für Ex-“Bachelor” Andrej Mangold

Sonntag, 26. Juli 2026 | 12:56 Uhr
Andrej Mangold und Annika Jung sind jetzt zu dritt
APA/APA/dpa/Christoph Schmidt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der ehemalige RTL-“Bachelor” und Basketballspieler Andrej Mangold (39) und seine Frau Annika Jung sind erstmals Eltern geworden. Das verkündete das Paar auf Instagram. In der Caption unter dem Post, der unter anderem die Hände der beiden und die ihres Sohnes zeigt, schrieben sie: “Plötzlich ergibt alles Sinn. Jeder Weg. Jeder Umweg. Jeder Moment. Denn am Ende hat alles zu dir geführt.”

In seiner Instagram-Story schrieb Mangold zur Geburt seines Kindes: “Diesen Augenblick werde ich niemals vergessen und zu wissen, dass damit einer meiner größten Lebensträume Wirklichkeit geworden ist und ich jetzt Papa bin, ist ein Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann.”

Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar. Im Jänner 2026 machte er ihr demnach einen Heiratsantrag. Die Trauung fand laut einem Instagram-Post des Paars im Mai statt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
68
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Kommentare
45
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste
Kommentare
40
Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Kommentare
36
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Innichen: US-Tourist sorgt für Schreckmoment an der Tankstelle
Kommentare
30
Innichen: US-Tourist sorgt für Schreckmoment an der Tankstelle
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 