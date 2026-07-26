Vaterfreuden für Ex-“Bachelor” Andrej Mangold

Von: APA/dpa

Der ehemalige RTL-“Bachelor” und Basketballspieler Andrej Mangold (39) und seine Frau Annika Jung sind erstmals Eltern geworden. Das verkündete das Paar auf Instagram. In der Caption unter dem Post, der unter anderem die Hände der beiden und die ihres Sohnes zeigt, schrieben sie: “Plötzlich ergibt alles Sinn. Jeder Weg. Jeder Umweg. Jeder Moment. Denn am Ende hat alles zu dir geführt.”

In seiner Instagram-Story schrieb Mangold zur Geburt seines Kindes: “Diesen Augenblick werde ich niemals vergessen und zu wissen, dass damit einer meiner größten Lebensträume Wirklichkeit geworden ist und ich jetzt Papa bin, ist ein Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann.”

Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar. Im Jänner 2026 machte er ihr demnach einen Heiratsantrag. Die Trauung fand laut einem Instagram-Post des Paars im Mai statt.