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Stephanie Gladden zeichnet an "Simpsons" und "SpongeBob Schwammkopf"

Vienna Comic Con kündigte erste Stargäste an

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 14:51 Uhr
Stephanie Gladden zeichnet an \
APA/APA/ViennaComicCon/Stephanie Gladden
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Von: apa

Bis zum Start der Vienna Comic Con am 21. November ist zwar noch etwas Zeit, aber die Veranstalter machen Fans bereits jetzt den Mund wässrig. So kündigten sie am Donnerstag mehrere Stargäste an. Darunter findet sich etwa Jason Aaron. Der 53-jährige US-Amerikaner schrieb Reihen wie “Scalped” und “Southern Bastards” und war bei “Thor”, “Wolverine”, “The Avengers” und weiteren Marvel-Erfolgsserien mit an Bord. Aktuell schreibt er laut einer Aussendung an “Absolute Superman”.

Die Reise nach Wien tritt zudem Stephanie Gladden an. Sie ist seit 35 Jahren als Comiczeichnerin tätig und gestaltet seit etlichen Jahren u.a. die “Simpsons”-Reihe mit. Auch für “SpongeBob Schwammkopf”, “Powerpuff Girls” und “Pepper Ann” war bzw. ist sie kreativ im Einsatz. Bei der Vienna Comic Con wird sie Einblicke in ihre Arbeit geben, gestaltet “Simpsons”-Zeichenworkshops und steht für Autogramme zur Verfügung.

“Die Vienna Comic Con soll jene Bühne sein, auf der auch die Künstlerinnen und Künstler gefeiert werden, die diese Welten überhaupt erst möglich machen”, erklärten die Veranstalter Patrick Krippner und Chang Xue die Einladungspolitik.

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