Wien verabschiedet sich am 17. April von Walther Soyka

Von: apa

Am 17. April findet am Zentralfriedhof die Trauerfeier für den Wiener Musiker Walther Soyka statt. Der Akkordeonist und Komponist, der Mitglied der Extremschrammeln war und an der Seite von Ernst Molden und Willi Resetarits spielte, ist am 26. März im Alter von 59 Jahren verstorben. Wegbegleiter und Fans erhalten somit die Gelegenheit, sich von Soyka nochmals zu verabschieden.

“Das darf eine innige Feier werden”, teilte die Familie des Verstorbenen mit, die auch dazu aufruft, ganz konkrete Spuren auf dem Holzsarg zu hinterlassen. “Es stehen Stifte, Farben, Kleber… bereit.” Auf diese Weise wolle man dem Künstler “mit diesen euren Zeichen der Liebe zu ihm ein ‘Buntes Hemd anziehen'”. Die Verabschiedungsfeier findet von 14.30 bis 17.00 Uhr in der Halle 2 (Tor 2) statt, die Beisetzung selbst zu einem späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie.