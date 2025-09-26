Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > William Shatner geht es nach Spitalseinlieferung “bestens”
++ ARCHIVBILD ++ "Captain Kirk" hat es offenbar beim Essen übertrieben

William Shatner geht es nach Spitalseinlieferung “bestens”

Freitag, 26. September 2025 | 11:42 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ \
APA/APA/dpa/Frank Rumpenhorst
Schriftgröße

Von: APA/dpa

“Star Trek”-Legende William Shatner gibt Entwarnung: Der 94-jährige Schauspieler hat es beim Essen übertrieben und landete im Krankenhaus – nun macht er sich über die Schlagzeilen lustig. Nach Medienberichten über seinen Krankenhausbesuch hatte er sich mit einer beruhigenden Botschaft an seine Fans gewandt. “Ich danke euch allen für die Anteilnahme, aber mir geht es bestens”, schrieb Shatner auf Instagram. “Ich sage euch immer wieder: Vertraut keinen Klatschblättern oder KI!”

Am Mittwoch hatte das Branchenportal “TMZ” berichtet, dass Shatner wegen eines “medizinischen Notfalls” ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Kanadier teilte nun mit, dass er es “ein bisschen übertrieben” habe – offenbar beim Essen. Dazu postete er ein Bild von sich in der Rolle des Schriftstellers Mark Twain in der Fernsehserie “Murdoch Mysteries” und die Worte: “Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben!” – ein Zitat, welches oft Twain zugeschrieben wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
107
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
81
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
46
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
46
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Kommentare
39
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 