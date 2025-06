Zwei weitere BTS-Bandmitglieder beendeten Militärdienst

Von: APA/Reuters/dpa

Sechs von sieben Mitglieder der Boygroup BTS haben ihren Pflichtdienst beim südkoreanischen Militär mittlerweile beendet. Am Mittwoch wurden die Mitglieder Jimin und Jungkook entlassen. Damit fehlt nur noch Rapper Suga, der wohl am 21. Juni seinen Dienst beendet. Zahlreiche Fans aus verschiedensten Ländern sind nach Südkorea geflogen, um die Rückkehr der Stars zu feiern. Aus Sicherheitsgründen sind jedoch keine öffentliche Veranstaltungen anlässlich der Entlassung geplant.

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer 18 bis 21 Monate Militärdienst leisten. Die K-Pop-Gruppe hatte eine längere Pause angekündigt, dementierte 2022 aber Gerüchte, wonach sie sich auflösen könnte. BTS zählt zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik. Mit Hits wie “Dynamite” und “Permission to Dance” hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle “No More Dream” veröffentlichte sie im Juni 2013.