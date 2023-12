SVP biegt rechts ab: Gut oder schlecht?

Bozen – Am Wochenende hat die SVP-Spitze in einer geheimen Abstimmung mit deutlicher Mehrheit beschlossen, Koalitionsgespräche mit Lega, FdI, La Civica und den Freiheitlichen zu führen, also nach “rechts” abzubiegen.

Möglich gewesen wären auch andere Varianten. Allen recht machen konnte es das Edelweiß also nicht. Während einige eine Mitterechts-Koalition begrüßen würden, sprechen sich andere mit Verweis auf die jüngere Geschichte dagegen aus.

Was denkt ihr über die Entscheidung der SVP nach rechts zu rücken? Gebt jetzt eure Meinung ab!