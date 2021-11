Weihnachtsmarkt mit Auflagen: Freut ihr euch trotzdem?

Bozen – Nach einem Jahr Pause können die Weihnachtsmärkte in Südtirol heuer wieder durchstarten. Auflagen sollen garantieren, dass alles sicher ohne Ansteckungsrisiko ablaufen kann. So ist der Zugang zu den Ständen und Glühweinbuden nur mit Grünem Pass möglich. Ein Einweg-Armband berechtigt dann zum Marktzutritt und es gibt stichprobenmäßig Kontrollen. Die Regelung gilt für die fünf “Original Südtiroler Weihnachtsmärkte” in den Städten Bozen, Meran, Brixen, Sterzing und Bruneck sowie für alle Weihnachtsmärkte mit mehr als fünf Verkaufsständen.

Wie seht ihr das: Freut ihr euch trotzdem auf einen Weihnachtsmarktbesuch?