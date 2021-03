Wie sehr vermisst ihr das Reisen?

Bozen – Vor Corona war die Möglichkeit zu verreisen so selbstverständlich, dass es viele vermutlich gar nicht richtig geschätzt haben. Es gehörte einfach dazu, auch mehrmals im Jahr einen schönen Urlaub und/oder einen spontanen Städtetrip zu machen. Mit der Corona-Pandemie hat sich das schlagartig verändert. In Südtirol wurden und werden sogar Gemeindegrenzen “hochgezogen”.

Umso größer wird bei vielen Menschen die angestaute Reiselust sein. Wie schaut es in dieser Beziehung bei euch aus. Läuft euch schon allein beim Gedanken an ferne Länder und Kulturen das Wasser im Mund zusammen oder ist das Ganze gar nicht so schlimm für euch? Gebt jetzt eure Meinung ab!