Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > 96 Prozent für Kostenpflicht bei unnötigen Bergrettungseinsätzen
Ergebnis der Spontanbefragung

96 Prozent für Kostenpflicht bei unnötigen Bergrettungseinsätzen

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 07:12 Uhr
Piste Pelikan Winter
Carabinieri
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Leserbefragung der vergangenen Woche ist eindeutig ausgefallen: Eine überwältigende Mehrheit der Teilnehmer spricht sich dafür aus, dass unnötig ausgelöste Bergrettungseinsätze künftig auch in Südtirol verrechnet werden sollen.

Auf die Frage „Wer unnötig Rettungseinsätze auslöst, soll für die Kosten aufkommen?“ antworteten 96 Prozent mit Ja. Konkret stimmten rund 4.900 Teilnehmer für eine Kostenpflicht. Lediglich vier Prozent – das sind etwas mehr als 200 Stimmen – plädierten dafür, Bergrettungseinsätze grundsätzlich kostenlos zu belassen.

Insgesamt beteiligten sich rund 5.000 Leser an der Umfrage, mehr als 9.000 Mal wurde die Abstimmung aufgerufen.

Damit ist das Meinungsbild klar: Die große Mehrheit fordert mehr Eigenverantwortung am Berg und finanzielle Konsequenzen bei vermeidbaren Rettungseinsätzen. Auch im Kommentarbereich war man dieser Ansicht. Allerdings wurde gefordert, dass es klare Kriterien geben sollte.

@krokodilstraene schreibt: “Es müssen allerdings ganz klare und objektive Kriterien definiert werden, die dann auch objektiv geprüft und angewandt werden! Es darf nicht sein, dass die Allgemeinheit die ‘Dummheit’ anderer auch noch bezahlt!”

@Realo61 meint: “Auch Rettungseinsätze nach Lawinenabgängen sollten in Rechnung gestellt werden, wenn eine offizielle Warnstufe gegeben war. Oft müssen sich Retter zudem selbst in Gefahr bringen um Verschüttete noch lebend bergen zu können…”

@Altyetimike findet: “Seit 45 Jahren als Touri in Südtirol. Selbstverständlich AVS Mitglied. Unnötige Rettungseinsätze sind, wie der Name schon sagt, unnötig. Mit Badelatschen in die Berge, ja gehts noch? Und das soll dann die Allgemeinheit berappen?”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
93
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
44
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
28
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
25
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 