Berufstraum trotz Sehbehinderung verwirklicht

Bozen – Träume werden wahr. Man muss nur fest genug daran glauben und hart dafür arbeiten. Armin Plaickner aus dem Hochpustertal ist das beste Beispiel dafür. Er ist der erste sehbehinderte Physiotherapeut Südtirols. Im November 2022 hat Plaickner den Studiengang an der Claudiana mit der fantastischen Punktezahl von 103/110 absolviert.

Armin ist damit nicht nur der erste sehbehinderte Physiotherapeut in Südtirol, der die Claudiana absolviert hat. Er ist auch einer der wenigen in ganz Italien, die das gesamte Studienprogramm mit freiem Zugang zu den Prüfungen durchlaufen haben.

Schon vor Jahren hatte Armin Plaickner den Traum, als Physiotherapeut zu arbeiten. Mit der Unterstützung des Blindenzentrums St. Raphael und des Blindenverbandes Bozen startet der junge Mann den Versuch: Er hat seinen Job als Telefonist gekündigt und sich für die Aufnahmeprüfung zur Physiotherapie-Ausbildung angemeldet. Mithilfe einer Software und einer Assistentin, die ihm etwa chemische Formeln oder Diagramme vorgelesen hat, legt Armin Plaickner die Prüfung 2018 ab und kann sich einen der 20 verfügbaren Plätze sichern.

“Das Studium ist schwierig, und für Armin ist es noch schwieriger, aber er träumt von diesem Beruf und setzt alles daran, sowohl sein Studium als auch die verschiedenen Praktika, welche er in mehreren Strukturen in ganz Südtirol absolviert, zu meistern. Es gibt gute Momente sowie schwierige wie beim Besteigen eines Berges. Armin ist ein echter Bergsteiger, und aus den guten Momenten schöpft er die Energie, um die schlechten zu überwinden. Er nimmt alle Prüfungen zielstrebig in Angriff und besteht sie eine nach der anderen, ebenso wie das Praktikum”, so der Blindenverband Bozen. Am 10. November 2022 schließt er mit 103/110 ab.

Der Blindenverband dankt dem Präsidenten und den Professoren der Claudiana, die Armin zusammen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband unterstützt haben.