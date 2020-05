Der dichtende Luis aus Völs am Schlern bringt es auf den Punkt

Völs am Schlern – Luis Kompatscher aus Völs am Schlern ruft die Südtiroler dazu auf, die Mund- und Nasenmasken fleißig zu tragen.

Mit einem tollem Gedicht in Mundart erklärt der Pensionist, warum das so wichtig ist und bringt es am Ende auf den Punkt: “Besser heint es Gsicht zualuckn, als morgen miasn drinnen huckn”. Hört rein und lasst euch die Reime auf der Zunge zergehen!

ATEMSCHUTZ in CORONAZEITEN Pubblicato da Luis Kompatscher su Martedì 28 aprile 2020