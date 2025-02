Botox ist das neue Make-Up

Von: red

Falten glätten, die Stirn entspannen, das Gesicht „optimieren“ – Botox ist schon lange keine Behandlung mehr, die nur Stars und reife Haut betrifft. Immer mehr junge Menschen, teils schon in ihren frühen 20ern, greifen zur Spritze, um präventiv gegen Falten vorzugehen. Was früher als Eingriff für die Elite galt, ist heute so alltäglich wie ein Friseurbesuch.

Die Zahlen belegen den Trend: Die Nachfrage nach Botox-Behandlungen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Besonders durch Social Media und Influencer wird der Look der makellosen, faltenfreien Haut als Schönheitsideal propagiert. In den USA etwa hat sich die Anzahl der Behandlungen bei jungen Erwachsenen zwischen 20 und 30 laut der American Society of Plastic Surgeons in einem Jahrzehnt fast verdreifacht. In Deutschland und anderen europäischen Ländern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Doch der Hype bringt Risiken. Botox lähmt die Muskeln temporär, doch bei übermäßiger Anwendung kann es zu einem maskenhaften Gesichtsausdruck führen. Zudem gibt es Berichte über Komplikationen wie asymmetrische Gesichtszüge und Infektionen. Ein weiteres Problem: Die steigende Nachfrage hat einen Schwarzmarkt entstehen lassen. Illegale Anbieter ohne medizinische Ausbildung injizieren Botox zu Dumpingpreisen, oft mit unsicheren Präparaten.

Während Dermatologen und Plastische Chirurgen zur Vorsicht mahnen, ist Botox für viele längst eine Selbstverständlichkeit geworden – eine Routine wie das Schminken. Die Grenze zwischen medizinischer Behandlung und Beauty-Standard scheint zunehmend zu verschwimmen. Experten warnen, dass die Normalisierung solcher Eingriffe langfristig nicht nur die Gesundheit, sondern das Schönheitsideal und die Selbstwahrnehmung einer ganzen Generation verändern könnte.