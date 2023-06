Bozner peilt neuen Weltrekord auf E-Skateboard an

Bozen – Der Bozner Stefano Rotella will seinen eigenen Weltrekord schlagen, den er im Jahr 2021 aufgestellt hat. Damals ist er mit seinem E-Skateboard von Trient nach Budapest gefahren und hat knapp 1.377 Kilometer zurückgelegt. Nun ist er ist zu einem neuen Abenteuer gestartet.

Der 36-Jährige hat sich mit seinem E-Skateboard auf dem Weg vom Brenner nach Santa Maria di Leuca in Apulien gemacht.

Derzeit ist er bereits bei Pescara vorbei. An Schwierigkeiten auf dem Weg hat es nicht gemangelt. So ist der technische in heftige Regenfälle in der Poebene geraten. Sein E-Skateboard musste er mit Nylon schützen, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa erzählte.

Gestartet ist er von der Grenze am Brenner am 1. Juni. In Santa Maria di Leuca will er in rund 14 Tagen ankommen. Weil seine Batterien allerdings nicht mehr so leistungsstark sind wie im Jahr 2021, müsse er die Etappen zum Teil neu planen, berichtet Rotella.

Wenn er die Südspitze Apuliens erreicht, hat er insgesamt 1.430 Kilometer zurückgelegt. Dies ist bislang die weltweite längste Reise auf einem E-Skateboard und es handelt sich auch um die längste Reise innerhalb eines einzelnen Staates.