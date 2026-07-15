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Ergebnis der Spontanbefragung

Dashcams: Vier von fünf sehen mehr Sicherheit als Risiko

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 07:01 Uhr
Eine Dashcam sollte direkt unterhalb des Rückspiegels angebracht werden
APA/AP A(dpa/gms/Christin Klose)/Christin Klose
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Von: luk

Bozen – Die Südtirol-News-Leser haben eine deutliche Meinung: Dashcams werden überwiegend als sinnvolle Helfer im Straßenverkehr gesehen. Bei unserer Online-Abstimmung sprachen sich 84 Prozent (rund 1.300 Stimmen) dafür aus, dass die kleinen Kameras in den Fahrzeugen die Sicherheit erhöhen und bei der Aufklärung von Unfällen wertvolle Dienste leisten.

Lediglich 16 Prozent (261 Stimmen) sehen in den Geräten vor allem ein Datenschutzrisiko und kritisieren, dass sie zu stark in die Privatsphäre anderer Verkehrsteilnehmer eingreifen.

Das Ergebnis zeigt: Für die große Mehrheit überwiegt der praktische Nutzen der Dashcams gegenüber den Datenschutzbedenken. Gerade bei Unfällen, Fahrerflucht oder strittigen Verkehrssituationen werden die Kameras von vielen Lesern als objektive Zeugen angesehen – auch wenn bei der Speicherung und Veröffentlichung der Aufnahmen in Italien weiterhin strenge Datenschutzvorgaben gelten.

Im Kommentarbereich spiegelt sich dieses Meinungsbild. @B7D schreibt: “Bei den ganzen Spezialisten heute leider notwendig. Löst Telsa super, mit eingeblendeter Telemetrie und rundum Aufnahme. Sollte Standard werden.”

@Alex@ meint: “Heutzutage ist besser man hat so eine Dashcam, denn was heute alles so rumfährt ist unglaublich… einige werfen sich sogar vor das Auto und wollen dann Geld kassieren! Und wenn keine Zeugen hast, dann hastn Problem! Deswegen Dashcam ist ne super Sache!”

@SandinTauferer sieht es so: “Die beste Erfindung seit Langem. Bei Fehlverhalten der anderen kann man super Beweise vorlegen, bei eigenem Fehlverhalten gibt es keine Aufnahme mehr.

Bezirk: Bozen

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