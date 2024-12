Dubai-Schokolade selbst gemacht

Von: red

Es gab dieses Jahr einfach kein Entkommen und auch ihr werdet den Medienrummel um die sogenannte Dubai-Schokolade nicht verpasst haben. Jetzt kann man – durchaus zu recht – darüber diskutieren, ob der Name angesichts der im Wüstenstaat herrschenden Politik klug gewählt ist. Aber es ist kurz vor Weihnachten und wir sind milde gestimmt. Außerdem, wenn ein Hype so richtig trendet, ist er doch auch so gut wie durch.

Am Ende des Tages geht es doch um Schokolade. Und wer kann dazu schon nein sagen? Für alle diejenigen, die aus politischen, finanziellen – einige Shops rufen wirklich absurde Preise auf – oder jeden Trend verweigernden Gründen vor dem Kauf einer Tafel zurückschrecken, haben wir eine super Idee: Man kann die herrliche Köstlichkeit recht einfach selber herstellen. Das fertige Produkt ist auch ein super Präsent. Oder ihr verschenkt den gleich den gesamten Herstellungsprozess als gemeinsame Qualitytime.

Dass ihr bei den Zutaten auf Qualität achten solltet, müssen wir euch nicht erklären, dennoch haben wir ein paar Extra-Tipps. Statt Schokolade eignet sich dunkle Kovertüre mit einem hohen Kakaoanteil viel besser. Beim Pistazienmus achtet auf wenig bis gar keinen Zucker. Die Kadayif Teigfäden, auch Engelshaar genannt, bekommt ihr in türkischen und arabischen Feinkostläden. Eine extra tiefe Silikonform für die Herstellung gefüllter Schokoladentafeln findet ihr im gut sortierten Online-Handel für etwa 12 Euro. Und jetzt kann es los gehen.

Zutaten

• 200 g Bitterschokoladen-Kuvertüre

• 100 g Kadayif Teigfäden (Engelshaar)

• 20 g Butter

• 1 Teelöffel Tahin (Sesammus)

• 150 g Pistazienmus

• 25 g geschälte ungesalzene Pistazien

Herstellung

• Kuvertüre hacken und unter ständigem Rühren im Wasserbad schmelzen

• Die Hälfte in die die Silikonform füllen und mindestens 30 Minuten abkühlen und fest werden lassen

• Das Engelshaar klein schneiden und in einer Pfanne zusammen mit der Butter bei mittlerer Hitze anrösten

• Pistazien hacken, so grob oder fein, wie ihr mögt

• Die gerösteten Teigfäden und die gehackten Pistazien vorsichtig mit dem Pistazienmus zu einer Creme verrühren

• Die Creme gleichmäßig auf der festgewordenen Schokolade in der Silikonform verteilen und glatt streichen

• Die restliche Schokolade erneut schmelzen und drüber gießen

• Ab in den Kühlschrank!

Nach einer gute halben Stunde oder auch mehr könnt ihr die fertige Schokolade vorsichtig aus der Form drücken. Wenn ihr es besonders fancy mögt oder beim Verschenken richtig Eindruck schinden wollt, könnt ihr als allerersten Schritt essbare (Zucker-)Perlen oder Blattgoldflocken in die Form legen.