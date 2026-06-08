Innige Vater-Sohn-Beziehung bei Gorillas im Zoo Schmiding

Von: apa

Ob auch Gorillas Vatertag feiern, ist nicht bekannt – Silberrücken Awembe und sein Sohn Jabari im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels haben jedenfalls eine für die Spezies außergewöhnlich innige Vater-Sohn-Beziehung. Jabari darf seinem Papa auf der Nase herumtanzen, während sich dieser in Geduld übt. Awembe ist aber auch das große Vorbild für den Filius, der ihn in Sachen Brusttrommeln und Ästeschleppen eifrig nachahmt.

Der mittlerweile fast zweijährige Jabari sucht häufig die Nähe seines Vaters, klettert auf ihm herum und kuschelt sich an ihn. Der “Chef” der Schmidinger Gorillagruppe scheint das zu genießen, zieht den Kleinen zu sich heran oder spielt mit ihm. “Dieses Verhalten ist wirklich nicht selbstverständlich”, erklärt Zoologin Daniela Artmann. Üblicherweise würden Silberrücken auf aufdringliche Jungtiere eher reserviert reagieren und sie auf Abstand halten. “Dass Awembe so viel Körperkontakt und spielerische Interaktionen zulässt, sieht man nicht bei jedem Gorilla-Männchen.”

(S E R V I C E – www.zooschmiding.at)