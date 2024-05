Irres Käserennen in England – VIDEO

Von: mk

Gloucestershire – Am Montag waren wieder alle Augen auf den Cooper’s Hill in Gloucestershire in England gerichtet. Dort fand wieder das traditionelle Käserennen statt.

Für die Gastgeber gab es 2024 wenig zu holen, die Sieger sind Tom Kopke (22) aus München, Dylan Twiss (25) aus Perth und Abby Lampe (23) aus North Carolina.