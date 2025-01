Juckende Achseln können auf seltene Form des Brustkrebs hinweisen

Von: red

In den allermeisten Fällen, werden juckende Achselhöhlen einen eher harmlosen Grund haben. Dennoch ist es eine gute Idee, genauer hinzusehen. Besonders bei länger anhaltendem Juckreiz.

Die häufigsten Ursachen

Eins vorneweg: Anhaltender Juckreiz liegt meist nicht an mangelnder Hygiene. Ganz im Gegenteil kann übertriebenes Waschen die Hautbarriere schwächen oder gar zerstören, was unterschiedlichsten Infektionen durch Bakterien oder Pilze Tür und Tor öffnet. Auch können Chemikalien, die in Deos, Seifen und Duschgelen vorkommen, eine Kontaktdermatits hervorrufen. Eine Dermatitis ist eine entzündliche Reaktion der Haut und geht mit Rötungen, Reizungen und eben Jucken einher. So eine Dermatitis kann auch atopisch sein, d.h. dass an sich harmlose Stoffe und gut verträgliche Substanzen die Auslöser sein können. Vielleicht liegt sie auch am Waschmittel, dem nickelhaltigen Bügel des BHs oder kleinen Verletzungen durchs Rasieren. Sollte die Reizung langwierig sein, nicht nach wenigen Tagen wieder abklingen oder sich gar verschlechtern, solltet ihr auf jeden Fall euren Dermatologen oder eure Dermatologin aufzusuchen.

Möglicher Hinweis auf ernsthafte Erkrankungen

Forschende haben herausgefunden, dass ein beständiger Juckreiz in den Achsel auch ein Hinweis auf ein Lymphom sein kann. Maligne Lymphome sind eine Gruppe von bösartigen Erkrankungen des lymphatischen Systems, also der Lymphknoten, der Mandeln und des Knochenmarks. Häufig kommt es dabei zu Schwellungen der Lymphknoten, die am Hals, in der Leiste und eben in der Achselhöhle liegen. Neben Lymphomen geht auch eine eher seltene Art des Brustkrebs mit starkem Juckreiz unter den Armen einher. Die Gründe sind dabei verschiedene:

Hoddgkin-Lymphom – Bei dieser Krebsvariante leiden etwa ein Drittel der Betroffenen an einem starken Juckreiz in den Achseln, der durch bösartige Zellen in den Lymphknoten verursacht wird und nicht durch Kratzen gelindert werden kann. Auch ist kein Hautausschlag zu sehen.

Non-Hodgkin-Lymphom – Bei dieser Krebsart handelt es sich um T-Zell- und B-Zell-Hautlymphome, die zum Ausschlag führen, der von Juckreiz begleitet wird. Der Ausschlag kann sich durch kleine, rote Hautstellen äußern, sogenannte Mycosis fungoides, die an Schuppenflechte, Ekzeme oder Dermatitis erinnern.

Inflamatorischer Brustkrebs – Der seltene entzündliche Brustkrebs geht oft mit juckenden Achseln einher. Das kommt daher, dass eines seiner ersten Symptome kein Knoten oder eine Veränderung des Gewebes in der Brust ist, sondern eine Entzündung der Haut über der betroffenen Brust. Diese ist zudem meist geschwollen, gerötet, juckend und schmerzhaft. Weitere Anzeichen des inflammatorischen Brustkrebs sind starke Schwellungen, die eine Brust größer, schwerer oder auch wärmer als die andere erscheinen lassen, Verdickungen oder Dellen sowie Rötungen, die mehr als ein drittel der Brustfläche betreffen.