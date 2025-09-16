Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Kamera verloren: Schreiender Wanderer löst Suchaktion aus
Kamera verloren: Schreiender Wanderer löst Suchaktion aus

Dienstag, 16. September 2025 | 07:00 Uhr
APA/APA/Archiv/ROBERT PARIGGER
Von: apa

Ein 58-Jähriger hat Sonntagabend im Bereich des Roßkogels im Gemeindegebiet von Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) so laut geschrien, dass eine Suchaktion ausgelöst wurde. Seine teure Spiegelreflexkamera war ihm beim Fotografieren des Sonnenuntergangs aus der Hand gefallen, sagte er den Einsatzkräften. Zeugen setzten den Notruf ab, nachdem sie laute Schreie und einen dumpfen Knall gehört hatten. Ein Hubschrauber machte sich auf die Suche nach dem vermeintlich Verunglückten.

Die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte jedoch niemanden entdecken. Anschließend fuhren Polizisten auf die Krimpenbachalm und sahen von dort aus eine Lichtquelle am Berg. Gegen 21.00 Uhr wurde schließlich der Gesuchte angetroffen, der sich mit einer Taschenlampe im Abstieg befand.

Der 58-Jährige meinte, er habe den Hubschrauber zwar bemerkt, war jedoch nicht davon ausgegangen, dass dieser wegen ihm im Einsatz sei. Der Deutsche war unverletzt und stieg selbstständig zu seinem Fahrzeug bei der Inzinger Alm ab.

