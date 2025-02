Kann man auf andere Menschen allergisch reagieren?

Von: red

Viele kennen die klassischen Allergien gegen Pollen, Tiere oder bestimmte Nahrungsmittel. Doch was passiert, wenn eine allergische Reaktion durch den Kontakt mit einem anderen Menschen ausgelöst wird? Es klingt fast so, als würde man in der Haut eines anderen Menschen eine Gefahr sehen – aber gibt es das wirklich?

Was löst eine „Menschenallergie“ aus?

Allergien sind in der Regel Überempfindlichkeitsreaktionen des Immunsystems auf Substanzen wie Pollen, Staub oder Tierhaare. Eine „Menschenallergie“ hingegen tritt meist dann auf, wenn das Immunsystem mit Hautzellen, Schweiß oder Pheromonen einer anderen Person in Kontakt kommt. Diese Substanzen können vom Körper als fremd wahrgenommen werden, was eine allergische Reaktion zur Folge hat. Zu den Symptomen zählen Hautausschläge, Juckreiz oder sogar Atembeschwerden. Obwohl diese Reaktionen selten sind, können sie durchaus unangenehm sein.

Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse

In den letzten Jahren hat die Forschung begonnen, dieses eher ungewöhnliche Phänomen zu untersuchen. Eine Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass es in einigen Fällen zu allergischen Reaktionen auf menschliche Hautzellen oder Körperflüssigkeiten kommen kann. Diese Reaktionen sind in der Regel mild und dauern meist nur kurze Zeit. Es gibt sogar Theorien, die vermuten, dass psychosomatische Faktoren eine Rolle spielen könnten – also, dass emotionale Zustände oder Erlebnisse das Immunsystem so beeinflussen, dass es überempfindlicher auf bestimmte Menschen reagiert.

Während allergische Reaktionen auf andere Menschen äußerst selten sind, ist es faszinierend, dass solche Phänomene überhaupt existieren. In den meisten Fällen sind die Reaktionen harmlos und von kurzer Dauer. Wer weiß, vielleicht ist die nächste „Menschenallergie“ ja tatsächlich nur eine Frage des richtigen „Chemie-Matches“ – im wahrsten Sinne des Wortes!