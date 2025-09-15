Kapitän der Berge – unterwegs auf dem Reschensee

Von: luk

Reschensee – Seit einem Vierteljahrhundert zieht das Ausflugsschiff Hubertus seine Kreise über den türkisblauen Reschensee. Was einst Großvater Arthur Winkler steuerte, liegt heute fest in den Händen seines Enkels Elias. Mit spürbarem Stolz trägt er den besonderen Titel: Südtirols einziger Kapitän.

Rund 40 Minuten dauert die Fahrt über den See – vorbei am versunkenen Kirchturm, eingebettet in die majestätische Bergkulisse. In der Hochsaison schippert die Hubertus bis zu sechsmal täglich hinaus und bietet Gästen ein besonderes Erlebnis. ORF Südtirol Heute ist einmal mitgefahren: