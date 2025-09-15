Mutmaßlicher Ladendieb in Bayern betrinkt sich zur Bewusstlosigkeit

Von: APA/dpa

Während ein Ladenbesitzer mit einem mutmaßlichen Dieb auf die Polizei gewartet hat, soll sich der Mann bis zur Bewusstlosigkeit betrunken haben. Der 44-Jährige habe am Freitagvormittag in Partenstein (süddeutsches Bundesland Bayern) eine nicht bezahlte Weinflasche ausgetrunken, ohne abzusetzen, teilte die Polizei mit. Danach lag er für mehrere Stunden bewusstlos auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Samstag früh wachte er wieder auf.

Darüber sei die Polizei von den zuständigen Medizinern informiert worden, hieß es. Zuvor soll der Mann am Freitag in dem Geschäft versucht haben, mehrere Packungen Zigaretten zu stehlen. Dies sei dem Ladenbesitzer aufgefallen und er habe den mutmaßlichen Dieb angesprochen. Ob der Mann weitere Gegenstände entwendet habe, werde jetzt ermittelt.