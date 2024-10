Ortspolizei Meran feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Von: luk

Meran – Die 1924 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Max Markart als Präfekturkommissar offiziell gegründete Ortspolizei Meran feierte am Samstag – im Beisein zahlreicher Zivil- und Militärbehörde – ihr 100-jähriges Bestehen. Bürgermeister Dal Medico: „Die Ortspolizei ist ein unerlässlicher Partner, wenn es um die städtischen Sicherheit geht“.

Es ist der 1. Oktober 1924, ein Dienstag: Bürgermeister Max Markart unterzeichnet in seiner Eigenschaft als Präfekturkommissar und mit den Befugnissen des Gemeinderates den Beschluss, mit dem – gleich nach der Zusammenlegung der Gemeinden Obermais, Untermais und Meran-Zentrum – die Gründung der Stadtpöolizei Meran veranlasst wird. Wenige Tage später, am 5. Oktober, wird der Beschluss am der Amtstafel der Gemeinde ausgehängt. Gestern, 5. Oktober 2024, wurde der 100. Jahrestag der Gründung des Korps mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Nikolaus, einer Fahrzeugausstellung und einem Informationsstand an der Passerpromenade sowie einer Fotoausstellung im Pavillon des Fleurs gefeiert. Der Jahrestag bot auch die Gelegenheit, über die großen und entscheidenden Veränderungen nachzudenken, welche die Figur des Stadtpolizisten bzw. der Stadtpolizistin in den letzten Jahrzehnten durchlaufen hat – eine Entwicklung der Regeln, der Rolle, welche die Polizeibeamten innerhalb der Gemeinschaft spielen, sowie der Art und Weise, wie sie mit den Bürgern und auch mit anderen Ordnungskräften interagieren.

„Es ist mir eine Freude und eine Ehre, als Bürgermeister dieser Stadt an den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Ortspolizei teilnehmen zu dürfen. Die Ursprünge der Gemeindepolizei sind in der römischen Geschichte und in den neuen Grundsätzen der republikanischen Verfassung von 1948 verwurzelt. Das Adjektiv „municipale“ (munizipal) steht für den municipius, d.h. die römische Stadt, die von den municipes bewohnt wurde, denjenigen, die an öffentlichen Aufgaben und Ehrungen teilnahmen. In diesem Sinne hat die Ortspolizei Meran trotz der zahlreichen und tiefgreifenden Veränderungen, die in unserer Gesellschaft stattgefunden haben und weiterhin stattfinden, immer ihre historischen Wurzeln beibehalten, d.h. sie ist immer ihrer Aufgabe treu geblieben, die Regeln zu kontrollieren, die das Leben in der Gemeinschaft bestimmen. Dabei hat sie sich immer der Gewährleistung einer menschlichen Dimension ihres Dienstes verschrieben“, betonte Bürgermeister Dario Dal Medico in seiner Ansprache. Heute müssen Ortspolizisten nicht nur über eine angemessene technische und berufliche Ausbildung verfügen, sondern auch ein bisschen Sozialpädagoge sein, manchmal sogar Psychologe. Kurzum, ihre ist eine immer komplexere Aufgabe, die auch durch das zunehmende Verkehrsaufkommen, das hohe berufliche Risiko, die sozialen Spannungen und die Phänomene der Devianz erschwert wird“, betonte Bürgermeister Dario Dal Medico.

„Unsere örtliche Polizei bewältigt täglich aufwendige Aufgaben und leistet einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit unserer Stadt und aller Menschen, die in ihr leben und sie besuchen. Sie ist eine Visitenkarte, auf die wir stolz sind. Im Namen der Stadtverwaltung und der gesamten Bevölkerung möchte ich dem Kommandanten Alessandro De Paoli, dem Vizekommandanten Riccardo Raffeiner, den Kommandanten, die ihnen vorausgegangen sind, sowie allen aktiven und in den Ruhestand getretenen Mitarbeitern einen herzlichen Dank aussprechen für den Dienst, den sie für unsere Stadt geleistet haben und weiterhin leisten. Ich wünsche der Ortspolizei Meran ein langes Leben, in der Gewissheit, dass unsere Beamten auch in Zukunft mit großem Engagement und Verlässlichkeit für die städtischen Sicherheit sorgen werden“, so der Bürgermeister abschließend.

„Die Aufgaben und Funktionen der Ortspolizei haben sich im Laufe der Zeit definitiv verändert und wurden schließlich 1986 mit dem Rahmengesetz über die Organisation der Gemeindepolizei geregelt. Seitdem sind aus den „Vigili Urbani“ städtische Polizeibeamten geworden, die nun als Beamten der Ortspolizei zum täglichen Schutz und auch zur Unterstützung der Bürger beitragen. Heute sind wir dazu aufgerufen, eine Vielzahl von Diensten zu verwalten, wie z.B. den städtischen Verkehr, das Management von Verkehrsunfällen und die territoriale Kontrolle, die 365 Tage im Jahr im Einsatz ist. Mit Hunderten von Kontrollpunkten tragen wir zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei und machen mit Tag- und Nachtpatrouillen in allen Stadtvierteln das Gebiet sicherer. In diesem Zusammenhang möchte ich den Vertreter aller Ordnungskräfte herzlich für die Zusammenarbeit danken, die wir in diesen Arbeitsjahren erfahren habe. Eine Zusammenarbeit, die unerlässlich ist, um unseren Mitbürgern den besten Service zu bieten. Es ist auch meine Pflicht, allen Frauen und Männern, die Teil des Kommandos der Ortspolizei sind, für ihren Einsatz während all der sehr intensiven und ereignisreichen Arbeitstage während der städtischen Veranstaltungen zu danken. Angefangen von den Weihnachtsmärkten über die verschiedenen Radrennen und Marathons bis hin zum Winefestival und all den Festlichkeiten, bei denen wir auf den Straßen der Stadt operieren müssen, um die Sicherheit während diesen wichtigen Ereignissen zu gewährleisten. Ich möchte auch den sich noch im Dienst befindlichen älteren Beamten danken, die mit ihrem Engagement weiterhin die neuen Rekruten ausbilden und ihnen einen wichtigen Wissens- und Erfahrungsschatz weitergeben. Abschließend kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Ortspolizei eine tragende Säule für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft ist, und wir hoffen auf eine weitere Aufwertung dieses Berufsstandes, damit er weiterhin mit Effizienz, Professionalität und Engagement zum Wohle der gesamten Gemeinschaft arbeiten kann“, bekräftigte der Kommandant der Ortspolizei Meran/Burggrafenamt, Alessandro De Paoli.

Intensive Tätigkeit auch im Jahr 2024

In seiner Ansprache erinnerte Kommandant Alessandro De Paoli mit einigen sehr aussagekräftigen Daten daran, wie sich das Korps für die Kontrolle des Territoriums und die Sicherheit seiner Bewohner einsetzt.

Seit Anfang 2024 hat die Ortspolizei Meran mit einer noch nicht 100-prozentigen Personalstärke mehr als 640 Straßenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden mehr als 120 Fahrzeuge in Verwaltungshaft genommen und beschlagnahmt. Zudem wurden 300 Fahrzeuge ohne Revision ausgeforscht. 57 Führerscheine wurden wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss entzogen. Bei Hunderten von Kontrollen in Parks und Schulen wurden 44 Beschlagnahmungen von Drogen (im Jahr 2023 waren es insgesamt 64 von mehr als einem Kilogramm Stoff).