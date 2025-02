Pelz im Trend: Klassich trifft auf nachhaltig

Von: red

Pelzmode feiert im Winter 2024/2025 eine Rückkehr und zeigt sich dabei vielseitiger denn je. In Südtirol, aber auch in anderen Metropolen, sieht man vermehrt Pelzjacken und Mäntel auf den Straßen. Während echter Pelz meist aus Vintage-Sammlungen stammt, dominieren Kunstpelze in allen erdenklichen Farben und Formen die aktuellen Kollektionen.

Nachhaltigkeit durch Wiederverwendung

Trotz des Trends zu Kunstpelz erlebt echter Pelz in bestimmten Regionen eine Renaissance. Besonders durch die Wiederverwendung alter Pelzmäntel wird er als nachhaltiger Beitrag zur Mode verstanden. Die Recyclingpraxis verringert den ökologischen Fußabdruck und schont wertvolle Ressourcen, indem bestehende Materialien erneut genutzt werden. Diese Pelzstücke erhalten nicht nur eine zweite Chance, sondern können über Generationen hinweg getragen werden, anstatt auf Mülldeponien zu landen.

Designer und Farbvielfalt

Designer wie Prada, Balenciaga und Miu Miu setzen in ihren Kollektionen auf Pelzdetails, sei es durch Shearling-Kragen oder lange Kunstpelzmäntel in auffälligen Farben. Während Prada eher klassische Töne bevorzugt, überrascht Balenciaga mit kräftigen Statement-Farben, die Kunstpelz in lebhaften Nuancen wie Smaragdgrün, Rubinrot und Pastellvariationen präsentieren. Auch Stand Studio experimentiert mit unterschiedlichen Texturen und bietet eine spannende Farbpalette, die von gedeckten bis hin zu mutigen, frischen Tönen reicht. Besonders Kunstpelz ermöglicht hier viel kreativen Spielraum und wird zu einem Statement in jeder Wintergarderobe.

Pelz bleibt 2024/2025 ein Trend, der sich nachhaltig entwickelt. Kunstpelz bietet eine kreative, tierfreundliche Alternative, während echter Pelz durch Wiederverwendung in der Modewelt weiterhin relevant bleibt. Designer setzen auf innovative Farben und Texturen, die den Winterstil modern und umweltbewusst gestalten.