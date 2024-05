Polizeieinsatz rettet pelzigen Tollpatsch das Leben

Der Jungfuchs war im Pustertal in Not geraten

Von: luk

Innichen – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Staatspolizei am Mittwoch im Pustertal gerufen. Bei Innichen hatte sich ein junger Fuchs so unglücklich in einem Zaun verfangen, dass Lebensgefahr bestand. Durch die Bewegungen des Welpen hatte sich das Drahtgeflecht immer enger um den Hals und die linke Vorderpfote gewickelt.

Die Streifenbeamten griffen sofort ein, um dies zu verhindern und forderten gleichzeitig die Amtstierärztin an. Nachdem der Welpe befreit war, wurden seine Verletzungen an Lauf und Hals medizinisch versorgt. Danach wurde der Jungfuchs wieder in die Freiheit entlassen.