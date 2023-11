Prächtiger Vorgeschmack auf den Winter in den Dolomiten – VIDEO

Bozen – Die Niederschlagsserie, die Südtirols Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen auf Trab gehalten hat, ist vorüber, Das dritte und letzte Tief in der auf Sonntag bescherte uns Schneefälle bis auf 500 Meter. Auch in der Umgebung von Bozen kam es zu Problemen an Verkehrswegen. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille.

Der Neuschnee hat uns einen prächtigen Vorgeschmack auf den Winter geliefert. Das Gebiet um den Rosegarten und den Latemar in den Dolomiten erstrahlte etwa am gestrigen Sonntag in majestätischem Weiß. Viele Wanderer genossen die frische Luft und den Sonnenschein.

Die weiße Pracht hat bei gar einigen sogar das innere Kind hervorgelockt: Auch viele Erwachsene tollten in der Winterlandschaft herum und spielten mit dem Schnee. Hie und da war noch ein Baum mit herbstlichem Laub zu erkennen.

Dass der Spaß vermutlich nur vorübergehend ist, ließ sich am Sonntag bereits erahnen: Auch auf 1.800 Meter setzte schließlich doch leichtes Tauwetter ein.

Über den Karersee hat sich noch keine feste Eisschicht gebildet. Stattdessen zogen geheimnisvolle Nebelschwaden über das Wasser, wie man im Video sieht.

Viele scheinen den kurzzeitigen Wintereinbruch intensiv genossen zu haben.

Für Freude sorgt der frühe Start in den Winter auch auf dem nörldlichen Alpenhauptkamm. Der November hat die Alpin Arena in Schnals ebenfalls mit Neuschnee begrüßt und das bis ins Tal. Am Gletscher gab es sogar bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. Wer kann da schon widerstehen?