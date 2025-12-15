Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Schlägerei bei Hochzeitsspiel im Sauerland: Braut im Spital
Eine Hochzeit in Deutschland eskalierte

Schlägerei bei Hochzeitsspiel im Sauerland: Braut im Spital

Montag, 15. Dezember 2025 | 14:45 Uhr
Eine Hochzeit in Deutschland eskalierte
APA/APA/dpa/Silas Stein
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Eine Hochzeitsfeier im Sauerland in Deutschland ist am Wochenende in eine Schlägerei ausgeartet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es bei einem Hochzeitsspiel zu derartigen Unstimmigkeiten gekommen, dass sich eine handfeste Prügelei zwischen zahlreichen Beteiligten entwickelte. Ein 39 Jahre alter Gast sowie die Braut kamen ins Krankenhaus. Die Frischverheiratete habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Zunächst war von rund 30 Beteiligten die Rede, weshalb die Polizei am Samstagabend mit erheblichem Kräfteaufgebot zu der Feier in Hemer im Sauerland ausrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei die eigentliche Auseinandersetzung bereits beendet, die Lage aber weiterhin aufgeheizt gewesen, sagte der Sprecher.

Nach ersten Zeugenaussagen entwickelte sich die Schlägerei bei einem Hochzeitsspiel namens “Krawattenwerfen”, dem Pendant zum bekannteren Brautstraußwerfen. Dabei wird die Krawatte des Bräutigams in die Menge geworfen und so der nächste Bräutigam markiert. Die Polizei ermittelt nun gegen vier Männer im Alter von 19, 28, 39 und 47 Jahren, die sich wechselseitig Körperverletzung vorwerfen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
47
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Kommentare
36
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Kommentare
35
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Kommentare
34
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
28
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 