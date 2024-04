Schnatter, Spaß und Spannung in Meran

Meran – Am Samstag hat das Warten ein Ende und es heißt endlich wieder Auf die Plätze, Ente, los! beim großen Südtiroler Entenrennen in Meran. Die Vorbereitungen für die einzigartige Benefizveranstaltung der Südtiroler Service Clubs laufen auf Hochtouren: 22 exklusive Premium-Sponsorenenten und über 500 bunt geschmückte Sponsorenenten werden sich spannende Rennen liefern. Nun gilt es, die letzten tausend der insgesamt 10.000 Lose für das große Glücksentenrennen an die Entenrennen-Fans im ganzen Land zu verteilen, weiterhin kräftig Spenden zu sammeln und am Samstag, den 13. April, die Passer mit zehntausend gelben Quietscheenten in ein sattes Quietschegelb zu färben.

Jetzt noch schnell Glückslose kaufen und mitfiebern!

Der Verkauf der Glückslose ist bereits in vollem Gange. „Wir arbeiten derzeit auf allen Ebenen daran, bei der sechsten Auflage unseres Entenrennens wieder ein Rekordergebnis zu erzielen. Dabei geht es uns vor allem darum, wertvolle Organisationen und Vereine mit möglichst vielen Spenden zu unterstützen“, betont Barbara Siebenförcher vom Rotary Club Meran. Die Glückslose gibt es online unter www.entenrennen.it und bei den Verkaufsstellen im ganzen Land, die ebenfalls auf der Website des Südtiroler Entenrennens aufgelistet sind. Für fünf Euro pro Los können Jung und Alt am Entenrennen teilnehmen, mitfiebern und mit etwas Glück einen der über hundert tollen Preise gewinnen. „Und selbst wenn man leer ausgeht, gehen andere nicht leer aus – die vielen Menschen, denen mit dem Kauf der Glückslose geholfen wird“, betont Präsident Christoph Oberhollenzer vom gastgebenden Lions Club Meran Host.

Gemeinsam sind wir stark

Die Organisatoren des Südtiroler Entenrennens haben sich ganz der Mission der Service-Clubs „Helfen, wo Hilfe gebraucht wird“ verschrieben: Sie sammeln wichtige Spenden, um wichtige soziale Organisationen und inspirierende Initiativen in ganz Südtirol zu unterstützen. Der Haupterlös geht heuer an die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft. Darüber hinaus werden wie immer viele weitere Südtiroler Initiativen und karitative Projekte mit Spenden bedacht.

#aufdieplätzeentelos: Drei Rennen, drei Mal Spannung

Das diesjährige Entenrennen findet am Samstag, den 13. April auf der Passer in Meran statt. Start ist bei der Postbrücke, Ziel bei der Theaterbrücke. Um 11.00 Uhr fällt der Startschuss für das Sponsoren-Entenrennen, ab 11.45 Uhr kämpfen 22 bunt geschmückte Enten beim exklusiven Premium-Entenrennen um den ersten Platz und um 12.00 Uhr geht es mit dem beliebten Schnabel-an-Schnabel-Rennen der 10.000 Glücksenten weiter. Um 12.30 Uhr findet die Siegerehrung mit Spendenübergabe und Preisverteilung statt.

Ab 11.00 Uhr live dabei sein: www.entenrennen.it