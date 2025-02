So vertreibt ihr den Winter-Blues

Von: red

Der Januar war lang. Sehr lang. Und dunkel. Sehr dunkel. Auch der Februar begeistert nicht gerade durch Sonnenschein und positive Vibes. Das schlägt dem einen oder der anderen verständlicher Weise auf Gemüt. Da braucht es ein paar Strategien für weniger Frust dafür mehr Lust und Energie. Wir haben für euch ein paar Anregungen gesammelt, die ihr easy in euren Alltag einbauen könnt.

Carpe diem

Nutze den Tag. Was wir eigentlich meinen: Nutze das Tageslicht. Denn Sonnenlicht macht wach und glücklich. Zum Glück werden die Tage auch wieder spürbar länger und heller. Wenn da nicht dieses doofe Wetter mit den doofen Wolken wäre. Wer mit ein wenig zusätzlichem Sonnenlicht nachhelfen will, ist mit einer Tageslichtlampe gut beraten. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit hat mehrere Studien analysiert und bestätigt, dass das helle, weiße Licht gegen Müdigkeit und Winter-Depresssionen hilft.

Move your body

Keine wirklich neue Erkenntnis: Bewegung ist gut für den Körper. Und für den Geist. Das Gehirn wird besser durchblutet, Stresshormone abgebaut und Botenstoffe wie Dopamin vermehrt ausgeschüttet. Der Schlüssel zum Erfolg ist hier Beständigkeit. Also geht lieber täglich ein, zwei Runden um den Block, als euch einmal im Monat beim Joggen durch den Park komplett zu verausgaben.

Zusammen ist man weniger allein

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und als solches inspirieren und bereichern ihn Gespräche, gemeinsame Aktionen und der Austausch mit anderen. Kocht gemeinsam mit Freunden, schließt euch einer Laufgruppe an, lest Senioren in einer Wohngruppe vor – Hauptsache ihr trefft euch regelmäßig mit Personen, mit denen ihr quatschen, lachen, auch mal weinen und einfach sein könnt.

Be your own company

An manchen Tagen will man einfach niemanden um sich haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Seid euch selbst genug! Nehmt euch bewusst eine Auszeit von anderen Menschen und tut etwas, das euch gut tut. Das kann ein zweistündiges Schaumbad sein. Oder der Roman, den ihr seit Wochen endlich lesen wollt. Oder diese eine Serie, von der alle reden. Oder eine Yogaeinheit mit anschließender Meditation. Oder, oder, oder … Morgen ist einneuer Tag an dem ihr wieder die Gesellschaft anderer genießen könnt.