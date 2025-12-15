Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Sommerjobs bei den Kinderferien der Caritas
Mit Caritas ans Meer

Sommerjobs bei den Kinderferien der Caritas

Montag, 15. Dezember 2025 | 14:04 Uhr
Strandurlaub erfreut sich großer Beliebtheit - Strandszene in Italien, am Meer
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Von: Ivd

Bozen – Die Caritas sucht für die Saison 2026 engagierte junge Erwachsene, die als Betreuer sowie als Animatoren bei den Kinder- und Jugendferien in Caorle und Cesenatico mitarbeiten möchten.

Interessierte Volljährige können sich jetzt bewerben, um Teil des Teams zu werden, das sich während der Aufenthalte in den Ferieneinrichtungen „12Stelle“ in Cesenatico und „Kollo“ in Caorle um Kinder und Jugendliche kümmert. Die Turnusse dauern jeweils 2 Wochen. Das Team der youngCaritas koordiniert die pädagogische Betreuung und sorgt für ein buntes Spiel- und Freizeitprogramm.

Neben den fünf Sommerturnussen wird in Cesenatico zusätzlich Personal für die Schulprojektwochen „Settimane azzurre“ gesucht. Diese finden im Mai statt und ermöglichen teilnehmenden Schulklassen Unterrichtswochen am Meer.

„Wir suchen motivierte junge Menschen, die Lust haben, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und dabei wertvolle Erfahrungen zu sammeln“, erklärt Stefano Favaretto, Leiter des Bereichs „Jugend, Familie und Meer“ der Caritas.

Die Bewerbung erfolgt online über die Website www.caritas.bz.it, wo unter dem Menüpunkt „Ans Meer” das entsprechende Formular ausgefüllt werden kann.

Ab Januar 2026 besteht die Möglichkeit, Buchungsanfragen für die Ferienaufenhalte vorzunehmen: für Familien und Senioren ab dem 7. Januar für Caorle und ab dem 2. März für Cesenatico. Die Einschreibungen für die zweiwöchigen Kinderferien öffnen am 26. Januar für Caorle und am 2. Februar für Cesenatico.

Bezirk: Bozen

